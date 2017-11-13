反罷昌案 吳崢：社會只需不會得罪人的立委嗎？

時代力量發言人吳崢在臉書針對罷昌案表示，「如果今天黃國昌被罷免了，是否代表我們這個社會只需要不會得罪人的立委？」 （記者楊淳卉攝）

2017-11-13 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量新北黨部昨日下午於汐止火車站，舉辦「國昌用心，志工相挺」的掃街行動，時代力量黨部發言人吳崢在臉書表示，「罷昌案是價值選擇的問題；如果今天黃國昌被罷免了，是否代表我們這個社會只需要不會得罪人的立委？」

吳崢在Po文提到，黃國昌的態度、立場，甚至是問政風格的個人特色都非常強烈，因此有些人不喜歡，甚至批評為高傲，但無論如何，黃國昌在立法院的問政成績是有目共賭的，即使最攻擊他的人，大部分也都承認他在法律層面上的專業，以及肯定對大量資料的整理與深入挖掘弊案的能力，「最重要的，他的認真。」

吳崢又進一步表示，如果今天黃國昌被罷免了，那會帶給社會什麼樣的訊息？如果僅僅因為支持同婚，或是被某些人士認為態度不好，就開除如此認真的立法委員，是否代表著我們的社會不需要克盡職責的立委，只需要不會得罪他人的立委？「如此也很簡單，只要任何議題都不發言，任何事都不過問，自然永遠不會得罪人，然而這樣的立委是我們想要的嗎？」

最後吳崢說，「罷昌案是價值選擇的問題，這個社會最後要釋放什麼樣的訊息，值得所有人深思。」