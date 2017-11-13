APEC餐會 謝金河觀察：無人能近身跟習近平握手拍照

謝金河描述，在越南國家主席晚宴上，中國國家主席習近平（圖）是在眾人坐定後才進場，無人能近身與他手拍照。（路透）

2017-11-13 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年APEC情勢對台灣而言，情勢更加嚴峻；陪同特使宋楚瑜出訪越南峴港的財信傳媒體董事長謝金河描述，在越南國家主席的晚宴上，中國國家主席習近平在眾人坐定之後才進場，「沒有人能近身跟他握手拍照」，甚至宋鎮邁也不能以夫人名義與會，再加上鄧振中政委簽証的曲折，「大家可以感受到兩岸的低氣壓仍持續，僵局未解」。

謝金河連續為宋楚瑜APEC之行發文，除了描述宋楚瑜在APEC的努力與「鞠躬盡瘁」之外，更槓上時力立委徐永明「噴口水不要錢」，昨晚又在臉書分享一張宋楚瑜吃河粉的照片，敘述宋跟台商晚宴的互動，連餐會都沒能吃到東西，一直到深夜才跟女兒宋鎮邁各吃一碗河粉壂肚子，讓他不捨。

謝金河描述宋楚瑜連兩次APEC峰會的觀察，「這次情勢更嚴峻，去年秘魯峰會，習與宋還有拍照，這次公開拍照一點機會都沒有。前兩天的越南國家主席晚宴，待大家坐定，習主席才進來，他坐定後，沒有人能近身跟他握手拍照。還有女公主鎮邁小姐不能以夫人名義與會，那天晚宴，小姐跟我坐在同一桌。再加上鄧振中政委簽証的曲折，大家可以感受到兩岸的低氣壓仍持續，僵局未解，而這不是宋主席有能力力挽狂瀾的。」