違規農舍房屋稅加價不適法？早就有6000字判決背書

2017-11-12 22:01

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德認為對違規農舍房屋稅加價不適法，因此要退還稅額，其實早在今年3月，違規農舍屋主不滿加價提起行政訴訟時，法官就以洋洋灑灑6000多字判決書詳述宜蘭縣政府加價符合課稅意旨，判縣府勝訴，屋主仍繼續上訴。縣府表示，確定退稅後，將行文撤案。

宜蘭縣員山鄉某農舍屋主因為農地未農用，農舍去年房屋稅被加價後，必須多繳近一倍稅金2萬6998元，共繳5萬4557元，屋主不滿因此申請復查，但是未獲變更，後續提起訴願也遭駁回，去年四月再提起行政訴訟，直指宜蘭縣政府地稅局加價規定已逾越房屋稅條例的授權規定，違反租稅法律主義，但是被法院駁回，法官在判決書中指出，宜蘭縣政府為了合理反映農業用地未作農業使用房屋應有的價值及稅捐負擔，符合量能課稅意旨。

該農舍位於員山鄉，經宜蘭縣政府查察後，是未農地農用的農舍，判決書表示，經宜蘭縣政府協助查明後，原告的土地現況並未從事農業生產，而是待售的農舍，而且另有未經核准私設擋土牆，未符合農業使用。

判決書指出，依財政收支劃分法規定，房屋稅屬地方稅，雖然房屋稅條例是由立法院統一立法制定的法律，但是基於地方自治立法權及地方自治財政的精神，有關房屋稅的徵收事宜，仍應保留部分項目給地方自治團體補充立法，因此房屋稅條例授權地方政府訂定房屋稅徵收細則。

判決書中提及，宜蘭縣政府不動產評價委員會，考量宜蘭縣的實際情形，依相關價格因素分別評定房屋標準價格，使其合理反映農業用地未作農業使用房屋應有價值及稅捐負擔，符合量能課稅及稽徵經濟等規範意旨，並未超出房屋稅條例第十一條第一項規定授權的範圍，因此宜蘭縣政府沒有違反租稅法律主義。

宜蘭估價師陳碧源指出，陳金德認為的「不適法」問題，早就有農舍所有權人針對違規農舍加成計徵房屋稅部分，向宜蘭地方法院提起爭訟，地方法院行政庭判宜蘭縣政府勝訴，也就是肯認縣府針對違規農舍加成計徵房屋稅的適法性，希望陳代理縣長及早懸崖勒馬。

宜蘭縣政府表示， 由於全案仍在上訴中，等代理縣長陳金德正式宣布退稅後，縣府會行文到行政法院撤案，一般行政法院在看地方稅相關案件時，會以地方政府當時制定的精神進行判決，如果程序合乎法治，一般都會支持地方政府，而陳金德是用最高標準來審視房屋稅加價的問題，取消加價後，要退稅給民眾才公平。