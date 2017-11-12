安南區後援會成立展現實力 游錫堃提5優點力薦陳亭妃

2017-11-12 22:08

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選參選人陳亭妃，今天晚上在安南區舉行安南區後援會成立大會，前行院院長游錫堃出席力挺陳亭妃，他提出陳亭妃「10年議員、10年立委」經驗最豐富等5項優點，向台南市民大力推薦，認為她是下屆台南市長的最適合人選。

安南區為陳亭妃的立委選區，人口約20萬人，為台南市第2大行政區，也是她的大本營。今晚的成立大會，包括前行院院長游錫堃、前立委王幸男、副議長郭信良、市議員蔡旺詮、賴惠員、陳秋萍、莊玉珠、趙昆原、陳怡珍以及數十名里長、各地廟宇主委等人參加，現場人山人海，宣稱湧進上萬人，當選聲不斷，也充分展現出她在安南區的基層實力。

游錫堃向民眾推薦陳亭妃適合擔任市長的5大點，他表示，第一，她經驗豐富，10年議員、10年立委，也當過民進黨中常委、南市黨部主委，不管是國會、議會及黨部的經驗，十分豐富，她絕對有資格當市長。

第二，她經驗豐富但年紀輕，她23歲當議員，33歲當立委，他舉自己為例，他41歲黨縣長，53當院長。現在陳亭妃43歲，當市長最適合。

第三，她個性好又有親和力，地方的大事情，人民的小事情，不分大細漢，待人一視同仁，她都把它當成她的大事情在看待。

第四，她十分專業，尤其是教育文化，台南是文化古都，應該發揚光大，她在立法院及議會專攻教育文化，可以讓台南文化首府精益求精，有長足的進步。

第五，她努力打拚求進步，而且又認真，目前她也是博士班候選人，在國會及地方日夜忙，還能繼續進修，可看出她努力求進步的精神。台南市如果要大進步，也要一個不斷求進步的市長才行。以上5點，他認為陳亭妃是最適合的市長人選，也希望大家全力支持，讓陳亭妃成為台南市第一位女市長。