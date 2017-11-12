體驗「年輕人」的活動 周錫瑋披國旗扭腰擺臀大跳電音

2017-11-12 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋今日（12）首度參加「Arcadia」大蜘蛛電音趴，他披上國旗，擠在年輕人中間扭腰擺臀，表示「要了解年輕人在玩什麼！一定要來見識一下！」

據《ETtoday 新聞雲》報導，周錫瑋近日勤跑基層，即使尚未正式對外宣布參選，還是看得出他正積極佈局新北市長選戰，動作不斷。年近花甲的他這次為了貼近青年族群，除了買票參加大蜘蛛音樂趴，還特地向兒子借了知名牛仔品牌的T恤。他說，上次跳舞是20年前在迪斯可舞廳的事了，但很自豪舞技不差，雖然從來沒參加過「電音」類型的戶外Party，但不管是隨著音樂自然擺動，高舉雙手歡呼，扭腰擺臀都難不倒。

周錫瑋還向記者分享，就在他嗨到一半時，旁邊的年輕男生還主動稱讚他「跳得很好耶」！他說：「我覺得他們不知道我是誰，所以是真心稱讚。」此外，周錫瑋也透露這次是受到兒子的邀請才來參加，兒子其實也在Party上。他表示：「兒子才不想跟爸爸一起玩，所以我只好自己嗨。」

活動結束後，周錫瑋在臉書上發布影片、照片記錄這次心得，寫下：「在這裡、身邊的潮哥、靚妹有了共同的識別！」共同識別指的就是披在肩上的中華民國國旗。

「Arcadia」大蜘蛛電音趴是英國知名電音派對，今年再次來到台灣巡迴，首日在大佳河濱公園吸引萬名粉絲到場參與。