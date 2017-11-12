舉藍營派誰都能贏台中市長選？ 卓冠廷：黑人問號...

2017-11-12 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕台中市市長林佳龍將爭取衛冕2018年台中市市長連任選戰，也將面對藍營對手盧秀燕與江啟臣的挑戰。而日前一份網路民調顯示，對市長林佳龍的施政感到不滿或無感的民眾遠過半數，對此，市府新聞局長卓冠廷拿出網路熱門用語「黑人問號」回應，但即使困惑，市府將會繼續努力，贏得更多市民認同。

「台灣競爭力論壇」日前發起「台中市長選情暨市政滿意度調查」的網路民調，並於本月12日公布結果。民調指出，市長林佳龍的施政滿意度有51.3%表示不滿意；24.76%覺得無感；滿意的意見僅占23.94%，顯示林佳龍的滿意度比例甚至比無感還要低。

該民調同時也研究林佳龍的對手盧秀燕及江啟臣，指出盧雖然知名度高，但江的民眾看好度卻比較突出。但認為，依照民調顯示，這兩名藍營人選的看好聲勢都比現任市長林佳龍高，指出藍營無論派誰出馬，都能贏得這場台中市選戰。

而身為林佳龍競選團隊、民進黨立委的張廖萬堅對此提出自己的看法，執政團隊本就應該虛心接受各種意見來納入施政參考，但不應該讓民調成為製造對立衝突的選戰鬥爭道具。台中市政府新聞局局長卓冠廷表示，這份民調調查的過程結果，都與其他民調機構不一樣，但仍然尊重各式形式的調查，雖然覺得「黑人問號」，但市府還是會維持一貫的努力來建設造福台中，爭取市民認同。