要跟柯P拚！孫大千：國民黨黨內初選用歌唱選秀形式辦

2017-11-12 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市首長選舉，國民黨內對於台北市長的人選備受關注，台北市黨部主委黃呂錦茹表示，黨內若無法整合人選，將於明年1月辦理初選。對此，前國民黨立委孫大千認為，若黨內能用一個「歌唱選秀節目」的形式，一場萬眾矚目的黨內初選精彩登場，對國民黨的重建將會有重大的貢獻。

據《ETtoday 新聞雲》報導，目前國民黨內表態參選台北市長的有前立委丁守中、前總統府副秘書長羅智強、前行政院發言人鄭麗文，黨內呼聲高的立委蔣萬安則持保留態度，但參選意願比過去開放許多。黃呂錦茹表示，這兩週會初步完成所有有意或可能參選人的意願徵詢，經協調後若無法整合人選，則將於明年1月辦理初選。

對於黨內初選，孫大千今日（12）於臉書上發表貼文，表示若黨內能用一個「歌唱選秀節目」的形式，精心籌辦這次的黨內初選，讓黨內初選精彩登場，對國民黨的重建將會有重大的貢獻。

孫大千的「選秀說」以三點說明，首先，國民黨未來將建立一個公平公開和完全透明的遊戲規則，向社會大眾宣示，只要認同國民黨、有想法、能力，都有機會脫穎而出，獲得提名，代表國民黨參選。

再者，孫大千搬出歌唱選秀節目的例子表示，國民黨可以在這個政治擂臺上，發掘出具有潛質政治人才，即使他們在初選中並未獲勝，都有可能受到關注。「就好像在過去的選秀節目中，楊宗緯雖然實力堅強，但是曾經和他PK的蕭敬騰後來的表現也不遑多讓啊！」最後，孫大千覺得透過黨內初選的舞台，讓參與者論述理念，堅定理想與態度，更進一步確認黨的「靈魂」，是重建國民黨的關鍵。

另外，國民黨組發會主委李哲華表示，各縣市長初選作業約需30至45天，黨中央僅期盼明年農曆春節前完成各縣市長提名，至於實際初選期程安排，考量各縣市情況不同，尊重各縣市黨部決定。