千人相挺黃國昌 籲1216出來投票反罷免

立委黃國昌的支持者變裝走在遊行隊伍中，呼籲民眾要改革挺國昌，果然吸引媒體焦點。（記者俞肇福攝）

2017-11-12 18:02

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量新北黨部今天下午在新北市汐止火車站舉辦的「國昌用心，志工相挺」集結掃街行動，號召超過1500名志工到場，齊喊「支持黃國昌，不同意罷免」，呼籲支持者12月16日再贏一次。

今天下午的活動許多團體代表，包括「好立委要相挺協會」的召集人余忠正醫師及發言人陳宏奇律師，在地代表闕立婷律師，汐止長老教會黃哲彥牧師，汐止鄉土協會游坤裕，前立法委員陳朝龍，貢寮區趙瑞昌里長以及時代力量黨部決策委員柯一正導演，立院黨團總召徐永明、秘書長陳惠敏及新竹市黨部主委邱顯智律師。黃國昌本人也到現場答謝志工的支持。

黃國昌表示，他每天都清晨5點多就起床出門，很認真的堅守立委一職，面對安定力量的抹黑，他告訴自己不孤單、時代力量也不孤單，他深信，質樸善良希望讓台灣更好的台灣人民，一起努力往前進，讓台灣變更好。

對於安定力量的種種「罷昌」的作為，黃國昌批評，該團體用謊言，在街頭上欺騙、騷擾善良的民眾，而他也相信，公民力量終將會把這些謊言全部掃除。

下午3點多，雨勢稍小後，志工隨後出發，沿途安靜舉出標語及發送傳單，不僅要破除安定力量的謊言，更要呼籲大家12月16日出來投票不同意罷免。