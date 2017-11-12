參選市長說明會抵鹽水 葉宜津：正派誠實建設美好大台南

立委葉宜津參選市長及前瞻計畫說明會列車今開抵鹽水，葉宜津一一與民眾握手爭取支持。（葉宜津服務處提供）

2017-11-12 16:11

〔記者王涵平／台南報導〕立委葉宜津參選市長及前瞻計畫說明會列車今開抵鹽水，強調一本正派誠實態度，從沒忘記民眾的期待，不會操弄假民調營造西瓜效應，或掠美別人的努力作為自己的政績。

說明會在鹽水區武廟活動中心舉行，上千民眾與會，葉宜津表示，鹽水區「雙星拱月」計畫在行政院的前瞻計畫中共編列3億元建設經費，現正努力爭取希望爭取到3.75億元，加上地方配合款有5億以上經費投入地方建設。

鹽水和新營、後壁、白河鄰接，附近觀光資源豐富，在地的民俗文化如元宵蜂炮、燈節，老街風華等也是寶貴的文化資產。台灣俗諺一府、二鹿、三艋舺、四月津，月津港在台灣開發史上具有重要地位，前瞻計畫中「雙星拱月」建設計畫就是要讓月津風華再現。

葉宜津強調，很多鐵道迷期待五分車復駛路線能延伸到鹽水糖廠岸內站，若能實現相信能吸引更多人到鹽水觀光，若有機會當上市長一定努力去完成。

她強調，從政23年來一直沒忘記當初走向政壇的初衷，在立院交通委員會努力替台南市爭取建設經費，可以說目前台南市的重要交通建設都有她付出的心血，希望選民能支持正派誠實的她繼續為更廣大的市民服務。