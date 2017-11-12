宋楚瑜演講習近平說讚？我代表團澄清：不是習說的

我方領袖代表宋楚瑜在APEC以「剪斷歷史繩索」為題發表短講。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-11-12 16:22

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會昨閉幕。外傳中國國家主席習近平讚賞我方領袖代表宋楚瑜的演講，讚「精采的演說」，但中華台北代表團已澄清此傳聞，並說明有領袖稱讚，「但不是習近平」。

APEC甫閉幕。財信傳媒集團董事長謝金河在個人臉書上透露稱，我方領袖代表宋楚瑜在21名經濟體領袖齊聚的工作午餐中發表演講，呼籲各方合作、共創世界的和平，一席話讓中國國家主席習近平頻呼「Good Speech」（精采的演說）。

不過，APEC中華台北代表團顧問李鴻鈞對此澄清表示，現場的確有位領袖讚賞宋楚瑜的演說，「但不是習」；不具名的代表團成員也直言，「謝金河說錯了」。

宋楚瑜昨晚在國際記者會講述此番經歷，的確談及他的一番演說獲得在場多名領袖的肯定，更有位領袖在講完時稱讚「Good Speech」（精采的演說），但不願進一步透露是哪位領袖的發言。

宋楚瑜以「剪斷歷史繩索」短講，也意有所指地對同樣在場的習近平喊話。宋楚瑜說，「歷史是鏡子而不是繩子」，應該「剪斷綑綁手腳的束縛，大步向前」，共同向繁榮、和平與夥伴關係目標邁進。