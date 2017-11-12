出席醫師節慶祝大會 蔡總統：持續改善醫療制度

總統蔡英文（右四）出席第70屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫師典範獎頒獎典禮，表揚多位行醫滿70年以上的資深醫師。（記者羅沛德攝）

2017-11-12 15:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今在「醫師節慶祝大會暨頒獎典禮」上表示，為了保障民眾就醫環境和醫師的權益，政府正在持續改善相關醫療制度，近來推動多元雙向醫療爭議處理機制的試辦計畫，希望透過加強事前溝通、事故當下即時關懷、有效事後調處機制，把對醫病雙方的傷害降到最低。

蔡總統及衛福部長陳時中等人今天出席中華民國醫師公會全國聯合會主辦的「第70屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫師典範獎頒獎典禮」。

蔡總統致詞表示，為了保障民眾就醫環境和醫師的權益，政府正在持續改善相關醫療制度，在制度和立法上尋求大家都覺得最好的一個方案，近來也推動多元雙向醫療爭議處理機制的試辦計畫，這就是最好的例子。

蔡英文表示，醫療爭議對於醫病雙方都是很大的煎熬，政府希望透過加強事前溝通、事故當下即時關懷、有效事後調處機制，把傷害降到最低。這個醫療爭議處裡機制，將會強化地方政府衛生局的醫療糾紛調處機制，由法律和醫療專業人員共同合作，也適時加入第三方專家意見，促成爭議雙方和解、減少訴訟。

蔡總統指出，目前「醫療法」相關修正也已經在立法院審議，主責衛福部持續和國會在討論，聽取各方意見，希望依照進度順利把修法工作完成，此外推動分級醫療制度，也是政府持續努力方向，尤其是台灣正邁向高齡化社會，如何協助更多有醫療需求的長者正確判斷就醫的科別，避免無效醫療及醫療資源的浪費，這都是非常重要的工作。

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