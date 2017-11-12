二戰戰俘遺族 金瓜石戰俘營獻花追思

台灣戰俘營紀念協會舉辦的追思二戰英國戰俘活動，今天上午11點在新北市金瓜石的國際終戰和平紀念園區舉行。（記者俞肇福攝）

2017-11-12 14:44

〔記者俞肇福／新北報導〕在悠揚的蘇格蘭笛聲中，台灣戰俘營紀念協會舉辦的追思二戰英國戰俘活動，今天早上11點在金瓜石的國際終戰和平紀念園區舉行；一群年事已高滿頭銀髮，身上掛著勳章的退伍軍人與戰俘遺族越洋來台追憶，並獻花向二戰犧牲生命的英勇戰士表達敬意。

台灣戰俘營紀念協會成立20週年，今天舉辦追憶活動，由大英國協的澳洲駐台辦事處主辦，金瓜石勸濟堂及新北市立黃金博物館協辦。

台灣戰俘營紀念協會會長何麥克表示，二戰期間自西元1942年至1945年，超過4350名聯軍戰俘被拘留在台灣各地的16個戰俘營，他們受到日軍惡劣對待，數百人失去生命。日本的戰俘船「英格蘭丸」於1942年11月14日載著大英國協戰俘1100人，由從新加坡駛抵基隆，其中有523名戰俘被送到金瓜石，因環境惡劣，日軍投降時僅有89人生還。因此，他們選擇每年的11月第2週日舉辦紀念活動。

中華民國退伍軍人協會總會理事長特別助理宋海笙受訪表示，保家衛國在戰爭中犧牲的軍人值得尊敬，協會與世界各退伍軍人都站在一起，20年來從未缺席，他說，歷史無法改變，但戰士的精神永遠被懷念。