宋楚瑜餐會一席話 令習近平讚：Good Speech！

宋楚瑜稱在午餐論壇上，他把握最後發言機會共創世界的和平，讓習主席在現場頻呼「Good Speech」！（路透）

2017-11-12 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會昨閉幕，我國特使宋楚瑜與中國國家主席習近平的互動，受到各界強烈關切，宋楚瑜稱在中午越南國家主席陳大光的午餐論壇上，他把握最後發言機會共創世界的和平，讓習主席在現場頻呼「Good Speech」（精采的演說）！

時代力量立委徐永明指責宋楚瑜跟習近平之間沒有任何自然互動，「宋楚瑜邊際效益遞減，蔡總統下次派自己人」，引起陪同宋楚瑜前往APEC會議的財信傳媒董事長謝金河不滿，在臉書痛罵一頓徐永明「噴口水不要錢」；謝金河細述宋楚瑜在參加APEC期間起早趕晚的行程，強調：「宋先生是歷任領袖代表最勤勞，最努力求表現，最賣力讓台灣被看得見的領袖代表。」

謝金河還透露，昨中午越南國家主席陳大光的午餐論壇，宋楚瑜把握機會最後發言，提到共創世界和平，宋提到他出生的時候，日本和中國在打仗，等到他到美國留學的時候，美國又與越南在打戰，而如今大家都坐在一起，代表著大家可以包容，合作共創世界的和平；宋楚瑜說，他的發言令在現場的習近平頻呼「Good Speech」（精采的演說）。

謝金河強調：「這次APEC的難度比去年更困難，因為，川普及習近平又另闢戰場，他們兩個大人在峴港只有一天，大家來此虛應故事一下，不可能談出什麼重大結論。宋先生已極盡可能在每一場領袖會議中搶發言權」。

謝金河痛斥時力立委徐永明「噴口水不要本錢」，稱討論問題最好設身處地為別人想想，建議徐委員明年可以親自來看看。