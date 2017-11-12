2017秋鬥掛鐵鍊上凱道 400多隻小豬撲滿丟向總統府

「2017秋鬥」隊伍行進到總統府前方後停下，掙脫鐵鍊表達人民的覺醒，最後將400多隻小豬鋪滿丟向總統府。（記者廖振輝攝）

2017-11-12 13:05

〔記者李雅雯／台北報導〕「2017秋鬥」遊行隊伍上午11點許沿著凱達格蘭大道走往總統府前，沿途高喊「反壓迫、求生存」，表達對民進黨全面執政的失望，最後將總統蔡英文競選期間訴求小額捐款的小豬撲滿，往總統府方向丟去，憤怒蔡英文執政團隊背棄對人民的承諾。

遊行隊伍身上掛上鐵鍊往總統府前進，象徵現在政府對於人民的各項壓迫，隊伍行進到總統府前方後停下，掙脫鐵鍊表達人民的覺醒，最後將400多隻小豬鋪滿丟向總統府。

秋鬥召集人之一、新海瓦斯工會顧問林子文說，蔡英文競選期間用小額捐款為號召、爭取支持，也藉此表達其和底層民眾站在一起；蔡英文上任後卻愈來愈傾向財團，資本家有利政策愈推愈多，「騙票、騙錢、騙了我們的感情」，人民對政治有期待，所以捨棄持續和財團金錢掛鉤的國民黨，蔡英文上任後卻背棄人民，勞工是他心中最軟的那塊，就是軟土深掘的那塊，選前一套、選後一套。林子文表示，台灣人民深受各項恐懼中，政府幫財團累積財富，秋鬥要喚醒台灣民眾對於右傾的反抗，讓各式議題被看到對政府做出最嚴厲的控訴。

反南鐵東移全線自救聯合會會長、國立台灣科技大學電子工程系助理教授陳致曉表示，台灣公共政策在為財團、建商服務，就拿機場捷運來看，增設多個車站，每個站現在都是建商炒房價的宣傳，再拿高到不行的房價賣給民眾，機場捷運線若虧損再拿納稅錢去補貼，哪個公共政策真正在為人民好。