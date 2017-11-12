台大教授點名這些立委該罷免 綠委：結論只有一個

2017-11-12 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕政治團體「安定力量」發起罷免立委黃國昌案，將於12月16日舉行投票。台大法律系教授李茂生則在臉書表示，黃國昌相較於很多立委，算是認真的立委，他並點名21名立委，表示「為何不罷免這些意圖將我國更加孤立於國際社會的立委」。民進黨立委林俊憲則在臉書指出，李茂生點名的這些人，結論只有一個，就是「國民黨立委」。

李茂生表示，必須承認一件事情，黃國昌相較於很多立委，算是認真的立委，所以會彰顯出奇怪的違和感，而罷免黃國昌的活動，應該只是個人恩怨，結果卻發展成激進與保守間的抗爭。李茂生認為，黃國昌的去留並非重點，重點在於「我們現在正想要透過罷免活動，觀察或甚至決定國家將來的走向」，不一定是「決定」，但肯定意味著「試水溫」。

李茂生隨後又在臉書點名，具名聯署「兩公約應僅具宣示效力，不應具有國內法拘束力，應待我國成為聯合國兩公約締約國後，始得產生國內法之效力」的呂玉玲、賴士葆、許淑華、黃昭順、柯志恩、徐榛蔚、馬文君、江啟臣、王惠美、陳學聖、吳志揚、鄭天財、林德福、許毓仁、簡東明、蔣萬安、林麗蟬、費鴻泰、蔣乃辛、徐志榮、曾銘宗等21位立委，讓他忍不住質疑「為何不罷免這些意圖將我國更加孤立於國際社會的立委」。

林俊憲則在臉書貼出相關報導並表示，他好奇點了這個新聞，想看看這份名單上有哪些人，「結論：國民黨立委」。網友也在底下留言「黃國昌是一個非常認真的立委 那些見不得別人好的人才會說黃國昌在做秀 那些三流的國民黨立委才該罷免」、「罷免認真的立委，劣幣驅逐良幣！」、「滯台中國國民黨不倒，自由民主台灣不會好！」。