找「砍七天假」前部長搞修法 他5字嗆爆國民黨！

2017-11-12 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休再度修法，國民黨身為在野黨，理應嚴格監督民進黨執政，卻疑似陷入自我矛盾。有媒體報導，被黨主席吳敦義視為黨團「火藥庫」的智庫（國家政策研究基金會），不僅噤聲，其內部還認為「民進黨這次修得很好」。對此，時代力量立委徐永明今調侃，藍營找前勞動部長陳雄文任智庫社福衛環組召集人，根本是「請鬼拿藥單」。

臉書粉專「徐永明」表示，藍營針對勞基法再度修法的立場，真是「變化莫測」。徐解釋，黨主席吳敦義曾面讚行政院長賴清德，對一例一休爭議很用心，沒多久便抱怨賴沒聽他意見，如今又被爆料，藍營智庫內部認為，綠營這次修法修得好。徐忍不住直呼，國民黨找陳雄文作召集人「實在可笑」，「有這個『砍七天假』的背後靈陰魂不散」，根本「請鬼拿藥單」。

徐永明指出，去年政權交接前，陳雄文仍是勞動部長，面對立委質疑，「砍七天假」違背勞基法，陳不僅曾反嗆「可以告我」，還認為「這七天國定假日，一天人事成本要90億元，七天就要630億，會讓企業活不下去」。徐直言，陳宛如「企業集團發言人」，而非勞動部長。

徐永明感嘆，如今藍營盼陳雄文當「火藥庫」，提供立院黨團政策後援，捍衛勞工立場，「不是異想天開，就是根本無心於此，做場秀而已」。徐也質疑，「在企業政治獻金捐藍營多多的現實中，這些國民黨人真能捍衛勞工立場到底嗎？」