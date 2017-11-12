秋鬥怒吼 嗆批政府傾向資方、壓迫人民

「2017秋鬥」，勞團對於勞基法修惡憤怒。（記者李雅雯攝）

2017-11-12 11:22

〔記者李雅雯／台北報導〕「2017秋鬥」集結52個民團已在「勞工」、「土 地」、「教育」、「移工 / 移民」四個面向上表達對政府的強烈不滿，上午9點半在台大校友會館闡述宣言，批評由民進黨完全執政的政府，執政1年半以來，持續傾向資方，壓迫人民生存空間，並將走上凱道，向總統府傳達不滿。

新竹縣產業總工會理事長詹素貞率先上台批評勞基法修惡，認為去年遭砍掉的七天國假就是讓資本家拿走的加班費薪資，民進黨政府該把七天國假還給勞工。秋鬥上勞工團體表達四大勞工政策訴求「反對勞基法修惡，還我七天假」、「職災保險立專法」、「上市、上櫃公司設立勞工董事」、「反對工會法修惡」。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政在「教育」議題上提出反對教育商品化意見。張旭政指出，教育商品化已經氾濫到國民教育，正在討論中的實驗教育三法，實際上就是將國民教育階級化，讓鈔票較多的有錢人享有特殊權利；部分縣市政府補助家長金額讓孩子可以上私立幼兒園，就是在助長私立幼兒園持續以營利為目的，順應補助、調漲學費，卻持續剝削教保員，行政院長賴清德先前擔任地方首長的台南市，就是個例子。

台灣各地著名反迫遷案例聲援團體同在記者會現場，痛批政府助長建商強拆民宅，掠奪人民土地，「新北市塭仔圳」、「黎明幼兒園保留行動」、「大觀事件自救會」、「反南鐵東移全線自救聯合會」、「眷改反迫遷聯盟」、「都市更新受害者聯盟」接連對蔡英文政府表達強烈不滿。記者會結束後，各個團體將前往總統府前傳達訴求。

相關影音

「2017秋鬥」勞團提出四大訴求。（記者李雅雯攝）