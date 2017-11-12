侯、周爭新北提名 吳敦義：歡迎所有同志參與初選

2017-11-12 10:53

〔記者林良昇／台北報導〕2018年地方大選，前台北縣長周錫瑋和新北市副市長侯友宜擬角逐國民黨新北市長提名，國民黨主席吳敦義今表示，歡迎所有黨內同志參與初選，黨中央絕對不會有私心，會做到「大公無私」。

今日為國民黨總理孫中山152周年誕辰紀念，吳敦義今上午在副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌等黨務主管陪同下，赴國父紀念館向孫文銅像獻花致敬；周錫瑋也在國父紀念館現身，特別引發注目。

對於外界傳聞周錫瑋今要宣布參選，吳敦義受訪時說，他得到的訊息是周要參加黨內初選，吳強調，誰能爭取到提名，誰就代表國民黨參選，所有同志只要有意願、做好準備，每個人都有資格參與初選，在公平機制下提出的候選人，會符合大家期待。

至於周錫瑋和侯友宜比較看好誰？吳敦義表示，他不能說比較看好誰，兩人各有優點；周錫瑋過去政績好，前總統馬英九在他擔任行政院長時，都有邀請周進黨內或政府服務，但周婉謝了，比較注意到社會的服務和繪畫，周現在一定是得到很多同志和市民的鼓勵，才想找機會為新北市民服務。

吳敦義也說，侯友宜曾擔任警政工作，得到很多次警界英雄表揚，在副市長任內積極參與社會公益活動，昨天侯也出席新北市彰化同鄉會，向一百多桌分別打招呼，很受民眾歡迎。

吳敦義說，他覺得至少會有周、侯兩位，「會不會有第三位我不知道」，但在國民黨公正的機制下，歡迎所有優秀同志參與初選，黨中央絕不會有私心，會做到大公無私。

周錫瑋則在受訪時說，他有他的步驟，會成立他的政策中心，未來會選一個時間正式介紹，把所有政策制定出來，那天才是他正式宣布參選的日子，「應該很快了」。

周錫瑋也強調，關於「脫黨參選」他現在根本不考慮，因為將來一定是泛藍和泛綠的大競賽，他爭取泛藍最正統的支持是應該的。