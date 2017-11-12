談罷免黃國昌 台大教授神分析、指名該罷免的是這些立委

2017-11-12 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕政治團體「安定力量」發起的黃國昌罷免案，將於12月16日進行投票。對此，台大法律系教授李茂生也在臉書上撰文，分析拔昌的可能原因，並逐一點名真正該被罷免的立委。

李茂生表示，「罷免黃國昌的真正用意何在？」相較於很多立委，黃算是認真的，「所以會彰顯出奇怪的違和感」。李推測，罷免活動的意義，應在於黃與其他立委有何差異，並列舉、分析四個可能原因。

李茂生指出，首先是「作秀」，作秀可搏版面，增強存在感，然而「作秀的立委多得是，為何不去罷免這些尸位素餐的立委？」其次為「不服務選區民眾」，立委分心服務地方選民，可能會搶走地方議員的工作，這是「我國扭曲的選舉制度，以及殘弱的行政官僚所造成的遺憾，不去思考國家級立委與地方議員間的差別，這是我國的悲哀」。

李茂生提到，第三是「態度傲慢」，這與「個人風格」有關，雖受不了黃國昌的態度，但也不會主張應就此罷免他。第四是「挺同、廢死」，「算了吧，有多少人在意他是否挺同或廢死」。綜觀拔昌活動，李認為，應該是啟自於個人恩怨，結果發展成激進與保守間的抗爭，或藍綠對決」，「黃國昌僅是一個棋子而已」。

李茂生接著說，黃國昌的去留，並非重點，真正的重點在於，「我們現在正想要透過罷免活動，觀察或甚至決定國家將來的走向」，不一定是「決定」，但肯定意味著「試水溫」。李感嘆，「區域選民真的負擔好重」。

隔沒多久，李茂生又撰文指出，國民黨立委賴士葆、曾銘宗、許淑華、黃昭順、江啟臣、吳志揚、費鴻泰、蔣萬安等21人，具名聯署「兩公約應僅具宣示效力，不應具有國內法拘束力，應待我國成為聯合國兩公約締約國後，始得產生國內法之效力」，讓他忍不住質疑，「為何不罷免這些意圖將我國更加孤立於國際社會的立委」。