為宋楚瑜抱屈 謝金河半夜發稿批徐永明：噴口水不要錢

APEC峰會，領袖穿著越南特製服「和平」亮相；圖後排右一為台灣領袖特使宋楚瑜。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-11-12 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕APEC台灣特使宋楚瑜在越南參加會議，他與中國國家主席習近平的互動，受到強烈關切，時代力量立委徐永明公開指宋楚瑜跟習近平之間沒有任何自然互動，「宋楚瑜邊際效益遞減，蔡總統下次派自己人」。陪同宋楚瑜前往APEC會議的財信傳媒董事長謝金河今天凌晨在臉書發文，大罵一頓徐永明「噴口水不要錢」。

徐永明在臉書上直指民進黨用錯人、打錯算盤…等，惹怒謝金河，臉書直接回文「口水亂射容易，做事難！」。

謝金河細述宋楚瑜在參加APEC期間起早趕晚的行程，直到半夜「腰桿仍直挺挺的，對一個70歲老人來說，已經可以用鞠躬盡瘁來形容了」、「宋先生是歷任領袖代表最勤勞，最努力求表現，最賣力讓台灣被看得見的領袖代表。」

他認為，「這次APEC的難度比去年更困難，因為，川普及習近平又另闢戰場，他們兩個大人在峴港只有一天，大家來此虛應故事一下，不可能談出什麼重大結論。宋先生已極盡可能在每一場領袖會議中搶發言權」。

謝金河還舉例墨西哥，在大國政治下小國的無奈，墨西哥代表先在峴港先訂下Crowne Plaza飯店，後來中國代表團選中這裡，墨西哥代表團只能另覓他處，這是政治的現實，台灣的艱困比墨西哥這個案例又困難好幾倍。