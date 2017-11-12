高雄市10年最有感的進步是？PTT網友們這樣說...

PTT有網友詢問「高雄市過去10年來最有感的進步是？」引發鄉民們熱烈討論。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-12 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前因高雄舉債2600億的問題和高雄市長陳菊槓上，日前在PTT有網友詢問「高雄市過去10年來最有感的進步是？」引發鄉民們熱烈討論。

網友阿修雷指出，過去10年在陳菊的治理下高雄市舉債2600億，很多人都說高雄進步了，若以撒錢的程度來說「高雄稱第二，沒人敢說第一」，他想知道高雄花了這麼多錢，讓大家感到最有感的進步是什麼？

PTT網友回應：「樣樣都進步 」、「幸福指數」、「觀光景點的進步」、「真的越來越美，但人口外移越來越嚴重」、「公園變多倒是真的，有些公園的設施與功能性都還不錯」、「蓋了很多東西，市容遠勝台北吧」、「我每兩年去高雄，都覺得不一樣啊，越來越進步！」「路燈全部變LED燈泡 ，暗巷亮很多」、「圖書館系統借書好用」。

不過，也有網友說，高雄的薪資一直以來都沒進步，空氣汙染也一直是問題，希望未來可以改善。

高市府強調，過去建設資源獨厚台北。圖為高雄輕軌空拍圖。（高市府提供）