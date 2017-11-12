美國務院台灣處長何樂進：台灣是一個值得信賴的夥伴

2017-11-12 06:45

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕國務院台灣協調事務處處長何樂進今天表示，「沒有比「受信任的旅客」更適合形容美國對台灣人的感受，因此在給予台灣人免簽證待遇後，美國決定再給予台灣人「全球入境」的快速通關待遇。台灣顯示了自己是一個值得信賴的夥伴。

200多位旅美台僑今天在馬里蘭的希爾頓飯店出席由大華府台灣同鄉會舉辦的感恩節餐會。何樂進與前參議員索拉茲的遺孀妮娜應邀擔任演講貴賓。此外，與台灣友好的美國學者費學禮與譚慎格也都受邀共同慶祝佳節。

何樂進表示，由於台灣有意願也有能力在國際舞台做出正面貢獻，美國除了協助台灣有意義參與國際組織，也尋求在聯合國體系之外協助台灣，像是下週在台北舉行的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）就是一個例子。而美國在台協會預定明年在內湖揭幕的新館更象徵美台關係進展的一個新里程碑。

何樂進感謝台灣在北韓議題上願意做得比聯合國決議案更多，斷絕了與北韓的貿易關係；台灣出席亞太經合會的領袖代表宋楚瑜與美澳代表共同宣佈成立「婦女與經濟子基金」。這些都顯示美台關係強勁又有活力。

已故的前參議員索拉茲曾經對台灣民主化有重要貢獻，在戒嚴時代被國民黨稱為國會「四大寇」之一。他的遺孀妮娜說，索拉茲要求台灣廢除黑名單，解除戒嚴，對於台灣的民主發展引以為傲。她在索拉茲過世後繼續關懷台灣的發展，過去3年多次訪台，正努力促成美國國家衛生研究院就癌症治療與陽明醫學院和榮總合作成立實驗室。