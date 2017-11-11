金門「許」下承諾 宗親會力挺許燕輝角逐金城鎮長

2017-11-11 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門許氏宗親會今天做出重大決議，推薦現任總幹事許燕輝出馬角逐明年登場的第12屆金城鎮長選舉，這也是首善之區的金城鎮獲宗親力挺、公開表態參選鎮長的第1人。

金門縣許氏宗親會上午在金城鎮南門許氏家廟召開第13屆第1次會員代表大會，會中推薦總幹事許燕輝參選2018年第12屆金城鎮長，經宗親會通過為唯一支持的對象，在理事長許秋霖主持的大會上，聲言將全力輔選，向鄉親舉才。

金門5鄉鎮首長將在明年選舉中全部換血，身為縣內人口大宗的許氏宗親，在過去也有多位許氏子弟出任鎮長的背景下，這次決定不缺席。

39歲的許燕輝是金門冠峰建設公司副總經理，他說，將以「創造金城新希望、再造反轉新金城」為競選主軸，堅持「清廉、效率、親民、便民」為工作最高指導原則，一切施政秉持金城優先、鎮民第一。

許秋霖肯定許燕輝擔任宗親會總幹事，對於重整宗親會務，將早期失去登記或借名登記等土地產權訴訟理清，並要回所有土地產權，執行推動土地活化等出力甚多，是1位熱心公益、勇敢果斷、有理想有衝勁的青年才俊。

將以無黨籍身分首次投入地方選舉的許燕輝說，金門大小選舉都容易受金錢影響，請益過程常被潑冷水：「金門的選舉你沒買會中嗎？」 但他始終相信鄉親的眼睛是雪亮的，能分辦是非不會被金錢誘惑，會選擇有能力、肯付出會為地方做事的候選人。

此外，許燕輝也強調，過去有很多人認為他是民進黨身分，其實他從未加入民進黨或其他黨派，會幫忙民進黨籍縣議員陳滄江站台，純屬個人友誼幫忙。

許燕輝說，希望金城的鄉親父老能給他一次機會，讓他為金城鎮奮鬥、再造新金城。

  • 金門許氏宗親推薦現任總幹事許燕輝出馬角逐明年登場的金城鎮長選舉。（金門許氏宗親提供）

    金門許氏宗親推薦現任總幹事許燕輝出馬角逐明年登場的金城鎮長選舉。（金門許氏宗親提供）

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