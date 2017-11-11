金門「許」下承諾 宗親會力挺許燕輝角逐金城鎮長

2017-11-11 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門許氏宗親會今天做出重大決議，推薦現任總幹事許燕輝出馬角逐明年登場的第12屆金城鎮長選舉，這也是首善之區的金城鎮獲宗親力挺、公開表態參選鎮長的第1人。

金門縣許氏宗親會上午在金城鎮南門許氏家廟召開第13屆第1次會員代表大會，會中推薦總幹事許燕輝參選2018年第12屆金城鎮長，經宗親會通過為唯一支持的對象，在理事長許秋霖主持的大會上，聲言將全力輔選，向鄉親舉才。

金門5鄉鎮首長將在明年選舉中全部換血，身為縣內人口大宗的許氏宗親，在過去也有多位許氏子弟出任鎮長的背景下，這次決定不缺席。

39歲的許燕輝是金門冠峰建設公司副總經理，他說，將以「創造金城新希望、再造反轉新金城」為競選主軸，堅持「清廉、效率、親民、便民」為工作最高指導原則，一切施政秉持金城優先、鎮民第一。

許秋霖肯定許燕輝擔任宗親會總幹事，對於重整宗親會務，將早期失去登記或借名登記等土地產權訴訟理清，並要回所有土地產權，執行推動土地活化等出力甚多，是1位熱心公益、勇敢果斷、有理想有衝勁的青年才俊。

將以無黨籍身分首次投入地方選舉的許燕輝說，金門大小選舉都容易受金錢影響，請益過程常被潑冷水：「金門的選舉你沒買會中嗎？」 但他始終相信鄉親的眼睛是雪亮的，能分辦是非不會被金錢誘惑，會選擇有能力、肯付出會為地方做事的候選人。

此外，許燕輝也強調，過去有很多人認為他是民進黨身分，其實他從未加入民進黨或其他黨派，會幫忙民進黨籍縣議員陳滄江站台，純屬個人友誼幫忙。

許燕輝說，希望金城的鄉親父老能給他一次機會，讓他為金城鎮奮鬥、再造新金城。