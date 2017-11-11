宋楚瑜與APEC領袖分享「應剪斷歷史繩索」

2017-11-11 21:35

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）今天閉幕。我方領袖代表宋楚瑜今天在21名領袖聚集的工作午餐中，發表「剪斷歷史繩索」談話，特別在談話中呼應中國國家主席習近平所強調的「包容」概念，應「共同」向繁榮、和平與夥伴關係等目標邁進；宋楚瑜雖是向所有人發表談話，也似是向中國喊話，提到「歷史是鏡子而不是繩子」，應該「剪斷捆綁手腳的束縛，大步向前」。

宋楚瑜今晚召開記者會時說，他在今天的工作午餐進入尾聲時發言，提到他與秘魯總統庫辛斯基都是1940年代的政治人物，他還是嬰兒的時候，中國和日本正在打仗；二十多歲到美國唸書時，美國與越南又有戰事。但今天美國、越南、中國和日本，一同肩並肩坐在這裡，商討用和平的方式面對未來。

宋楚瑜並特別引用習近平發言時強調的「經濟發展要重視包容、參與、尊重和互補」等概念。就像此次APEC會議中，談得最多的字眼就是「包容、分享、合作」，代表在場各位都希望世界和平，並對人民生活的改善負起責任，重要的共同目標就是「繁榮、和平、與夥伴關係」。

宋楚瑜接著說，歷史是一面鏡子，而不是一根繩子，應該引以為戒，但是不要老是把歷史當作一根繩子、做成心結，老是纏繞著恩恩怨怨，綁住手腳，應該「趕快把繩子剪斷」。 才能把手放開、伸出雙手、共同合作，也才能把腳的繩子解開、共同大步向前。

宋楚瑜在席中更直接向中國喊話表示，對岸提出大的經濟計畫，台灣、中華台北，也提出相對應盡的責任，盼望一起共同推動，邁向「繁榮、和平與夥伴關係」。宋楚瑜說，他的演說得到領袖們許多肯定，旁邊一位領導人讚許是「很棒的演講」。