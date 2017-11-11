醫師納勞基法 陳時中：與勞動部協商2019上路

今衛福部長陳時中表示，衛福部對於醫師2019年9月納入《勞基法》的態度不變，仍維持上路。（記者羅沛德攝）

2017-11-11 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕行政會日前通過勞基法修正草案，醫師過勞問題也再度引起熱議。繼10日台北醫師職業工會召開記者會，衛福部長陳時中今天也表示，衛福部對於醫師2019年9月納入《勞基法》的態度不變，仍維持上路，但工作時間指引則得和勞動部繼續協商。

據《民報》報導，陳時中指出，台灣醫師長期處於過勞狀況，但因醫師之工作性質特殊，專業性高，養成時間長，且與病患就醫權益息息相關，對於將醫師納入《勞基法》的適用，必須同步考量工時及相關醫療制度調整等配套措施。

國家衛生研究院過去研究曾顯示，醫師若納入《勞基法》導致工時縮短，恐會出現約2千名住院醫師，或是1千名主治醫師的人力缺口。未來將先以體系整合等方式提升效率，若因人力缺口而擴大醫學院的招生，將是最後的手段，現在衛福部考慮如何整合體系，用團隊合作方式做得更好。

陳時中說：「是要多走向增加醫學生，還是要增加費用？要增加費用就會面臨到一個困難：人力是增加了，但總服務量是一致的，跟社會對話，事實上會形成一些困難」

台北醫師職業工會理事長黃致翰解釋，根據勞基法規定，只要是連續性工作都需簽署不定期契約，但醫師卻因為不受勞基法保障，只能跟醫院簽署定期契約，一年一聘等同「開除醫師不須理由」，不僅工作沒保障，也領不到資遣費。