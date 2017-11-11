高雄市議員邱俊憲娶美嬌娘 花媽鼓勵生5個

高雄市議員邱俊憲與妻子張傑皓婚宴，市長陳菊、議長康裕成均到場祝賀。（記者王榮祥攝）

2017-11-11 22:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會最後一位單身「男」議員邱俊憲與女友張傑皓，今晚席開200桌盛大昭告天下，兩人相戀17年後「終於結婚了」！擔任證婚人的高雄市長陳菊形容兩人是天生一對，當場鼓勵新人至少生3個、生5個更好，邱俊憲回應：「賀」﹗

婚宴今晚在仁武區舉行，高雄市長、3位副市長、秘書長與各局處首長幾乎全到齊，陳菊笑說可以在場開市政會議。立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤、賴瑞隆也受邀出席盛會，邱議瑩、劉世芳、賴瑞隆更站上舞台獻唱，給新人百分百的祝福。

議長康裕成、國民黨團總召曾俊傑、民進黨團總召張勝富及數十位議員均親自到場恭賀，凸顯新人好人緣。

市長陳菊致詞時表示，她11年前回高雄競選時，邱俊憲就在競選總部幫忙，她觀察俊憲很久，確定他是一位認真、負責的好男人，她更知道新娘傑皓的溫柔、賢慧，兩人真的是天生一對。

議長康裕成強調，邱俊憲絕對市議會裡最認真的議員之一，每次開會，他總是會在現場，且針對許多議題、政策提出看法。

邱俊憲71年次、綽號「大頭」，是高雄市議會最年輕的單身漢議員，與女友相知相惜17年。今年4月，市長陳菊率領包括議長康裕成、立委邱議瑩在內的重量級提親團，跨縣市到台南提親，為這段深情譜出下一篇美麗樂章。

邱俊憲婚宴施放炫麗煙火。（記者王榮祥攝）

邱俊憲與張傑皓今晚舉行婚宴。（記者王榮祥攝）