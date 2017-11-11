TPP獲共識進展 鄧振中：台灣準備工作應加速

2017-11-11 21:05

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕美國退出後的「跨太平洋夥伴協定（TPP）」11國成員，在亞太經合會（APEC）最後一天發布共同聲明，宣布納入包容性（comprehensive）概念，改名為「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTTP）」，並稱取得實質進展。政務委員鄧振中對此說，包容性精神與台灣經濟政策方向吻合，這些成員也希望CPTTP能擴大，並在適當條件下歡迎台灣參加，「台灣準備工作應加速」。

對於CPTTP在APEC期間獲致共識，達成成果，鄧振中今天受訪時說，非常高興看見TPP在日本領導下得到重大進展，對11個國家表示恭喜。鄧振中認為，TPP成員們在特別難達到共識的條文上，使用凍結、而非刪除的方式處理，是非常高明的機制。而從這個設計來看，鄧振中也指出，顯示TPP成員仍然對美國重返TPP抱持期望。

鄧振中分析說，TPP談判多年，擁有完整的結構和不易達成的平衡點，即使完整文本還沒曝光，目前也看得出來，特別設計一個讓新成員加入的機制，亦即CPTTP強調的「包容性」。鄧振中認為，這次改名並沒有動搖TPP原先的精神，他也相當讚許歡迎新成員的機制。

鄧振中說，台灣對於任何雙邊或多邊經貿整合的機制，一直有強烈的加入意願，即使美國退出TPP，我方還是相當期待加入。因此，台灣也持續調整包括政府透明化等內部政策，希望使台灣更準備好加入工作，這方面的努力也將持續下去。

CPTPP現將進入各國國內程序階段，外電報導指出，有成員希望協定最快能於2019年開始生效。鄧振中對此說，台灣是自由開放的經濟體 ，CPTTP強調「包容性」的精神，更和我們的經濟政策方向完全吻合。在這次APEC期間與各經濟體接觸中，他了解到各國態度，CPTTP成員當然希望此合作架構擴大，並將在適當條件下歡迎台灣參加，「台灣的準備工作更要加速」。