勞基法修法 綠委提案下修組工會門檻

2017-11-11 20:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕勞基法修法通過後，將例假挪移彈性授權勞資協商會議。為強化勞資協商實效、避免勞工權益遭剝奪，民進黨立委江永昌提案修法，降低組織工會門檻，連署人數由原先30人下修為15人，以此鼓勵勞工組工會。江永昌受訪時表示，部分立委很擔心勞動部此次修法，「彈性一放寬就收不回來」，因此盼能下修工會組成門檻，強化勞資協商制度。

行政院院會周四通過勞基法修法草案，放寬加班彈性，並鬆綁七休一，讓例假能在每7日的周期內來回調整，修法版本雖引起民進黨立委林淑芬、鍾孔炤強烈反對，草案仍將送入立法院委員會審查。

此次草案將例假挪移授權勞資協商，有鑑於我國一百多萬家中小企業中，僅有924家成立企業工會，勞資協商恐無法發揮具體效用。民進黨立委江永昌提案，針對工會法第11條、第17條進行修正，將現行組工會應有30人以上連署門檻，修正為「100以下之事業單位，得由勞工15人以上連署發起」，等於百人以下的公司，僅需15人連署即可組工會。

江永昌受訪時表示，我國工會組成門檻相較日韓2人連署、香港7人、中國25人的規定都還要高，且有成立工會的企業，召開勞資協商比例不到10％，「非常的低」，他認為，當政府把例假挪移彈性授權給工會與勞資協商會議，若沒有跟著強化工會制度與配套，勞工權益很可能會因為工會實質效能不足，無法替勞工爭取該有權益。

草案目前已完成連署，將由程委會排定日期，送交委員會審查。