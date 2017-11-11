花亦芬：黨產會不是殺氣騰騰的機構

2017-11-11 20:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台大歷史系教授、黨產會委員花亦芬新書「像海洋一樣思考」今日發表。她在新書發表會上透露，她今年9月接下黨產會委員一職，其實是前黨產會主委顧立雄一通電話的邀請，進入黨產會後才發現，「黨產會完全不是殺氣騰騰的機構。」

花亦芬表示，她在今年8月中旬接到顧立雄電話，顧邀她去黨產會幫忙，原因是她曾多次至黨產會演講德國轉型正義經驗，上次舉行婦聯會聽證會，她也出席擔任專家學者。

花亦芬指出，處理不當黨產議題，需要借鏡大量的德國經驗，因為德國處理大量東德共產黨的問題，而她自己對德國這類議題有所研究。

花亦芬提及，當時顧立雄「砰的一聲」電話就打來了，事先也沒先告訴她，也派個人先打給她討論此事，但做為一個社會公民，既然黨產會需要幫忙，當時就答應了顧立雄。

花亦芬說，進去後黨產會後，才發現黨產會是非常年輕的機關，員工都相當年輕，平均年齡才30幾歲，也完全沒位階高低，委員會開會年輕人都能發言，是台灣唯一沒有官僚氣息公部門，完全不是殺氣騰騰的機構。

花認為，台灣在轉型正義相關法律規範上，還有許多不健全之處，促轉條例仍卡在立法院尚未立法，轉型正義的工程上有許多待開展。

她提及，台灣過去為了爭取自由忍受很多痛苦，但進入自由後，才發現心靈及精神仍沒辦法解放，台灣應要給學生一些更開放的教育，「像海洋一樣思考」，面對歷史不要用貼標籤的方式，要進一步鞏固民主深水區，這樣民主的品質才會更好。