林智堅發文 稱官員不該受議員非理性對待

林智堅在臉書抒發自己的心情與表達嚴正立場。（圖擷取自臉書）

2017-11-11 17:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會近日開議後很不平靜，議員質詢時「你屬狗喔」、「神經病」、「太監」等爭議言行頻傳，甚至有議員闖入秘書長陳章賢辦公室丟擲手機、翻桌。市長林智堅昨天深夜在臉書發文，強調在任何狀態下沒有人應該受到如此非理性對待，「認真為這座城市做事付出的人，不應該受到如此對待。」

林智堅表示，對於少數議員接連發生粗暴、離譜的言行，如果選擇隱忍鄉愿，不嚴正地表達立場，那麼市府要如何說服廣大市民相信能帶領城市有更好的發展？他強調，少數個案的累積逐漸轉為常態，他必須表達嚴正立場，捍衛同仁尊嚴，並做是非原則的釐清。

對於陳章賢秘書長投入公務超過20年，待人謙和、積極認真，是協助市政重要的推手，遭此對待他除了難過與不捨，更感到沉重與沉痛。他也特別致電給遭不雅的言語對待幾位局處長，對於他們在議場內遭受的委屈，表達不捨與關心。

林智堅說，相信不當言行的民代絕對是少數，也期盼府會之間的和諧是建立於相互尊重、共同為城市願景努力的目標上；他也請市民給這群戮力奉公、勇於任事的市府公務員更多鼓勵，讓他們繼續堅守崗位，為城市的幸福打拚奉獻。

底下網友留言紛紛譴責暴力，並呼籲市府提告，「互相尊重是基本道理，如果連這個都做不到，那就把這個職務讓人吧！」、「不尊重他人，以暴力威脅他人的竟是議員，真的不良示範」，也有人質疑是為了選舉作秀。