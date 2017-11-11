綠營南投黨部要求從嚴 涉貪鎮長、議員移送議處

2017-11-11 17:06

〔記者謝介裕／南投報導〕要刮別人的鬍子前，先把自己的刮乾淨！民進黨南投縣黨部執行委員會開會討論後，決定不等司法審理結果，將涉貪的竹山鎮長黃丹怡及縣議員張志銘2人移送評議委員會，並敲定16日讓2人前來說明，再連同其答辯資料，一併呈報黨中央中評會，屆時2人是否會遭到「停權處分」，才可望有明確答案。

竹山鎮是南投縣綠營唯一完全執政的鄉鎮，包括代表會正副主席也都是民進黨籍，不過，縣議員張志銘涉及浮報36萬元的助理費，9月間遭檢調依貪污罪嫌，諭令10萬元交保後，近日鎮長黃丹怡也因涉及收取工程回扣案，同樣遭檢調依貪污罪嫌，諭令20萬元交保，嚴重衝擊社會大眾對綠營的觀感，未來如何議處2人，也引發各界關注。

繼黃丹怡召開記者會聲明自身清白後，今日張志銘也發出新聞稿自清，並表示，曾致電黃丹怡表達同黨同志的關懷，因此希望縣黨部在作任何處分以前，讓他與黃丹怡都能有為自己清白辯解、說明的機會，讓政治也可以多一點溫暖，並強調，法律在看、人民在看、老天爺也在看，他將以真金不怕火煉的態度，坦然面對司法調查，同時也不放棄參選下屆竹山鎮長，將繼續以「能力和認真」來取得鄉親對他的支持。

民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜指出，執行委員會召開期間，的確有部分的人認為2人所涉案件，目前都尚在調查中，並未遭檢方起訴，更遑論法院判決，建議等到司法審理結果再作議處。

但他認為，民進黨向來以清廉自居，當然也要以最高的道德標準，從嚴約束黨員，才能對社會大眾有所交代，並強調，絕無針對性也非無情，而國有國法、家有家規、黨有黨章，執行委員會討論後，遂決定依黨章相關規定，對2人作出「停權處分」的建議，但最終結果仍有待黨中央中評會決定，盼2人能體諒黨部立場。