打造台中港成離岸風電重鎮 產官學研50人座談

2017-11-11 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕打造台中港成為離岸風電重鎮，市府舉辦「離岸風電科技政策座談會」，邀請產官學研代表與會，討論離岸風電產業發展議題。市長林佳龍盼中央與地方合作發展離岸風電，增加就業機會帶動台灣轉型，也讓台灣綠能產業長久發展。

座談會有行政院政務委員吳政忠、台灣風力發電產業協會理事長王錫欽、台電副總經理陳建益、永冠能源集團副董事長蔡樹根、台中港務分公司總經理鍾英鳳、興大校長薛富盛、虎尾科大覺文郁等人擔任報告人及與談人，齊聚國內外產官學研專家共50名代表與會。

林佳龍說，離岸風電科技與政府當前積極推動的多項政策相關，同時涉及在地能源運用，不僅可降低環境污染爭議，也能提升在地產業發展及增加就業機會；而人才需求需仰賴學校與產業合作培育，並需要地方產業支持，讓中央與地方攜手促進離岸風電成功發展。

他指出，透過中央離岸風電推動會報跨部會平台可加速地方與中央間的協調，積極推動產業整合、產學合作、人才培育與媒合，並與港務公司加強市港合作，吸引廠商進駐相關產業專區，全力為發展台中港離岸風電產業重鎮與政策推動，做最完善的規劃準備。

林市長強調，市府積極與國外重要商會密切聯繫，推動產業對接及人才媒合，再盤點相關土地協助產業取得，推動用地活化，盼在中央與地方政府攜手合作下，讓台灣綠能產業長久發展。

吳政忠表示，座談會的兩項主題，除離岸風電產業，另一項前瞻論壇與區域創新為蔡英文總統所強調「連結未來、連結全球、連結在地」的產業發展策略；發展綠能科技須透過產業相互幫忙及全民參與，也讓國內外業者有更多合作機會形成產業雙贏。

市府經發局長呂曜志表示，前瞻基礎綠能建設計畫已將台中港規劃為離岸風電產業專區，目標在完善國內離岸風電基礎建設，累積國內風力發電製造、維修、營運等經驗，盼國內離岸風電產業成長深耕，並帶動國際在台投資增加就業機會。