參選新北市長 陳景峻：雲林人支持就過關

2017-11-11 13:51

［記者廖淑玲／雲林報導］新北市雲林同鄉會今天返鄉舉辦會員大會，近700名雲林旅外鄉親熱情參加，台北市副市長陳景峻到場，除了感謝大家對他的支持，更對未來參選新北市長信心十足，高喊「 雲林人支持他就過關。」

已表態要爭取民進黨提名參選新北市長的陳景峻，積極在新北市基層跑攤，今天甚至專程南下回到雲林虎尾，參加新北市雲林同鄉會會員大會和大家「博感情」，打著「人不親土親」的鄉親牌，陳景峻強調，從他擔任三重市長到立委，只要看到「雲林」二字，他都是義不容辭，而雲林鄉親的支持對他也都是一股很重要的力量，尤其此次當他決定要參選新北市長時，也獲得許多鄉親的鼓勵及雲林同鄉會總會全力支持，讓他心存感動。

陳景峻大聲疾呼，只要雲林人能支持，他就相信可以取得民進黨的提名，進而贏得大選，所以他一定要趕回來參加同鄉會在母縣的活動。

雲林同鄉會總會長黃銘得指出，新北市雲林旅外鄉親超過60萬人，陳景峻是雲林優秀子弟，有機會參加六都的新北市長選舉，出線機會很大，雲林同鄉會一定全力支持；新北市雲林同鄉會理事長林進忠則以同鄉會會持續關懷母縣，大力贊助母縣的慈善公益；同時也不諱言地說，陳景峻只要取得民進黨提名參選新北市長，他們就支持。

  • 表態要爭取民進黨提名參選新北市長的陳景峻專程回到雲林參加同鄉會活動。（記者廖淑玲攝）

    表態要爭取民進黨提名參選新北市長的陳景峻專程回到雲林參加同鄉會活動。（記者廖淑玲攝）

  • 台北市副市長陳景峻參加新北市雲林同鄉會會員大會和大家「博感情」。（記者廖淑玲攝）

    台北市副市長陳景峻參加新北市雲林同鄉會會員大會和大家「博感情」。（記者廖淑玲攝）

  • 新北市雲林同鄉會理事長林進忠（左）、雲林同鄉會總會長黃銘得聯袂到場。（記者廖淑玲攝）

    新北市雲林同鄉會理事長林進忠（左）、雲林同鄉會總會長黃銘得聯袂到場。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林同鄉會總會長黃銘得表示全力支持陳景峻參選新北市長。（記者廖淑玲攝）

    雲林同鄉會總會長黃銘得表示全力支持陳景峻參選新北市長。（記者廖淑玲攝）

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