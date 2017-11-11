參選新北市長 陳景峻：雲林人支持就過關

2017-11-11 13:51

［記者廖淑玲／雲林報導］新北市雲林同鄉會今天返鄉舉辦會員大會，近700名雲林旅外鄉親熱情參加，台北市副市長陳景峻到場，除了感謝大家對他的支持，更對未來參選新北市長信心十足，高喊「 雲林人支持他就過關。」

已表態要爭取民進黨提名參選新北市長的陳景峻，積極在新北市基層跑攤，今天甚至專程南下回到雲林虎尾，參加新北市雲林同鄉會會員大會和大家「博感情」，打著「人不親土親」的鄉親牌，陳景峻強調，從他擔任三重市長到立委，只要看到「雲林」二字，他都是義不容辭，而雲林鄉親的支持對他也都是一股很重要的力量，尤其此次當他決定要參選新北市長時，也獲得許多鄉親的鼓勵及雲林同鄉會總會全力支持，讓他心存感動。

陳景峻大聲疾呼，只要雲林人能支持，他就相信可以取得民進黨的提名，進而贏得大選，所以他一定要趕回來參加同鄉會在母縣的活動。

雲林同鄉會總會長黃銘得指出，新北市雲林旅外鄉親超過60萬人，陳景峻是雲林優秀子弟，有機會參加六都的新北市長選舉，出線機會很大，雲林同鄉會一定全力支持；新北市雲林同鄉會理事長林進忠則以同鄉會會持續關懷母縣，大力贊助母縣的慈善公益；同時也不諱言地說，陳景峻只要取得民進黨提名參選新北市長，他們就支持。