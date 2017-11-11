TPP突破獲原則共識 納包容概念改名CPTTP

TPP突破獲原則共識，越南與日本共同宣布TPP納包容概念改名CPTTP。（記者呂伊萱攝）

2017-11-11 13:15

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕「跨太平洋夥伴協定（TPP）」今天在亞太經合會（APEC）場邊召開記者會，由APEC主辦方越南與TPP主導國日本代表TPP成員，發佈一份最終聲明，共同宣布TPP將納入包容性（comprehensive）概念，改名為「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership , CPTTP）」。

美國退出TPP之後，餘下的11個成員國藉APEC聚首的機會，商討TPP未來。越南與日本今天在APEC召開共同記者會，發表「TPP部長級聲明」。聲明指出，澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新加坡和越南再次確認2016年2月簽署之TPP協議的結論與其戰略和經濟意義。

TPP成員於APEC談判過程中一度卡關，越南首席談判代表在一輪談判中退席，以及加拿大總理杜魯道缺席TPP領袖會談。但各方談判代表昨又重返談判桌，並以新名稱CPTTP為架構，在核心內容上達成基本共識，「我們取得實質性進展」。

聲明稱，TPP成員們在談判中致力於達成平衡，如今出爐的CPTTP，仍強調其原則和高標準，以促進區域經濟一體化，並為經濟增長前景做出貢獻，也將確保各成員的利益與彈性。聲明附件中包含TPP條款，但同時有部分條款暫緩，也列出四項具體項目清單。

部長們也在聲明中重申，CPTPP表明他們堅持致力於開放市場，打擊保護主義，推動區域經濟一體化。CPTTP將要求各成員國官員繼續推進技術工作，包括努力完成尚未達成一致意見的項目，並對英文文本和翻譯進行合法核查，準備最終文本簽字。各國也需要在簽字前，完備國內磋商等公開進程。