宜縣府農地農用政策反覆 民團籲「退稅拆違建」

守護宜蘭工作坊、綠黨等民間團體今召開記者會，以「退稅拆違建」、「房屋稅不是違建保護費」等口號，要求宜蘭縣政府落實依法行政。（記者林敬倫攝）

2017-11-11 11:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府農地農用政策反覆，從前縣長林聰賢以遏止農地未農用為由，加價課徵房屋稅，前宜蘭縣代理縣長吳澤成取消房屋稅加價，到新任宜蘭縣代理縣長陳金德研議退稅4500餘萬元，並加利息退還，守護宜蘭工作坊、綠黨等民間團體呼籲，宜蘭縣政府要退稅拆違建，並強調房屋稅不是違建保護費。

宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍」為由，以違規面積對未作農業使用的房屋加價課徵房屋稅；今年2月，前代理縣長吳澤成取消這項政策。

6日甫上任的代理縣長陳金德更指出，這樣的加價不適法，近2000戶受到影響，研議退稅4500餘萬元，並加計利息退還，房屋稅加價守護農地的政策，形同回到原點，農業政策突然大轉彎讓外界譁然，甚至傳出農業處長陳德星因與陳金德在農地政策上意見相左，憤而辭官。

守護宜蘭工作坊、綠黨等民間團體今召開記者會，以「退稅拆違建」、「房屋稅不是違建保護費」等口號，要求宜蘭縣政府落實依法行政；縣議員薛呈懿指出，看到宜蘭農地政策反覆亂了套，讓人民無所適從，宜蘭是民主聖地，作為一個年輕的參政者，現在講到這句話讓她感到非常非常丟臉。

綠黨中執委吳紹文表示，宜蘭縣政府碰到違建不敢拆，罰的時候又輕輕罰，要人民怎麼相信守護農地農用的立場，宜蘭這幾年來的發展，已失去早期環保立縣的核心價值。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮指出，宜蘭縣民每天都在看，在田園一棟又一棟的違建出現，是公民應該發聲的時候，退稅的事情立場是可以，陳縣長認為稅不合理不合法，法就在區域計畫法、都市計畫法及農發條例本身，法條都整理好，只要縣府願意按照既有的中央法令確實執法，就支持把稅退回去。