悠遊卡公布贊助明細燒到連勝文 鄉民：徐弘庭豬隊友

台北市議員徐弘庭6日在議會質詢，悠遊卡公司贊助新文化基金會舉辦研習營，講師多為綠營人士，質疑贊助違法，悠遊卡公司事後公布捐款紀錄，發現過去也曾贊助過藍營背景組織，被網友譏為「豬隊友」。（資料照，記者林正堃攝）

2017-11-11 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在市政總質詢時，遭國民黨籍議員徐弘庭批評，悠遊卡公司曾經捐款給駐日代表謝長廷擔任執行長的新文化基金會，要求悠遊卡公司進行解釋。悠遊卡公司10日晚間公布18年來捐款明細，發現在郝龍斌市長任內、「前老闆」連勝文擔任董事長時曾多次贊助有藍營背景的組織。徐弘庭的行為被網友笑稱是打自家人、「豬隊友」。

徐弘庭6日在議會質詢時表示，悠遊卡公司贊助的新文化基金會舉辦研習營，講師多為綠營人士，質疑贊助違法，不排除向監察院告發。對此，柯文哲則下令建立台北市政府相關6大公司的捐款原則與標準作業流程。

悠遊卡公司10日晚間公布2009年至今年的捐贈明細，其中連勝文擔任董事長期間獲得艾森豪獎金後，悠遊卡公司從2010年起連續4年贊助財團法人艾森豪獎金中華民國協會的「兩岸青年領袖研習營」活動，該活動在2013年聘請講師名單包括前副總統蕭萬長、前總統府發言人王郁琦、資深媒體人陳文茜等人。

另外，悠遊卡公司也在2012年贊助國民黨前立委潘維剛擔任董事長的現代婦女基金會的相關活動164萬餘元、新北市長朱立倫的岳父高育仁所創立的21世紀基金會所舉辦的活動11萬元，其他贊助的還有孫運璿基金會、大鵬文教基金會等單位。

有網友表示，徐弘庭是在打連勝文嗎？「國民黨又在捅自己婁子了」、「徐弘庭打柯P打到老闆」、「勝文又中槍」、「舉球手徐弘庭」、「弘庭是不是反勝文」、「豬的隊友」、「KMT的臉都是自己打腫的！」