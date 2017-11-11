中國逼川普打壓台灣？ 學者：唱衰台灣的人玻璃心碎了

2017-11-11 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8日飛抵中國展開訪問，台師大政治所教授范世平之前就在臉書指出，「台灣問題不會是川習見面的議題，各自表述立場而已」；9日川習會兩人果然未談到台灣問題，范世平對此則直呼，「一大群唱衰台灣的人，玻璃心碎了」。

范世平表示，川普訪問中國之前，一大堆唱衰台灣的人都說，中國國家主席習近平現在權勢如日中天，川普卻江河日下，習近平一定會在台灣問題上態度強硬，逼迫川普承認「台灣是中國的一部分，和反對台獨」，甚至中美會簽署用來打壓台灣的「第四公報」，商人性格的川普一定會出賣台灣。

「結果證明什麼事情都沒有發生，台灣一群人玻璃心又碎了」，范世平表示，川普提到台灣時，只有強調一中政策、台灣關係法與對台6項保證等「美方本身的東西」，而非中國的一中原則。范世平認為，習近平還得要川普幫他站台，所以才與美國簽署2535億美元（約7.6兆台幣）的商業合作協議，因此「習的底氣還有待加強」。

范世平也說，習近平在APEC絕對會跟我方領袖代表宋楚瑜見面，結果在APEC領袖與東協領袖非正式對話的會議結束後，宋楚瑜也與習近平握手寒暄，這讓范世平直呼，「川普會與宋楚瑜互動的，等著看。宋真的是政治動物，有舞台，他就能演，而且賣力的演，這是了不起的地方」。