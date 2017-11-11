翁章梁公車站牌廣告將被拆 嘉縣公車處：和選舉無關

2017-11-11 08:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣公車處11月9日發文公車站牌維護廠商，指未履行合約條款而解約，限期恢復原狀；嘉義縣議員蔡奇璋昨在議會質詢時表示，公車站牌現張貼某縣長參選人廣告（指民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁），有民眾反映「是不是嘉義縣公車處支持某人選縣長」，認為不妥；他更說，縣府與廠商解約後會不會又有人質疑「政治迫害」？要求縣府注意行政中立。

公車處長吳金對回應，是廠商長期未維護公車站牌且未回報，依合約條款解約，與選舉無關；吳金對表示，縣公車處有1400多支公車站牌，廠商認養維護，出租站牌廣告獲得收入，102年簽約，租期到明年3月，該廠商將廣告業務再委託另一間廣告公司負責；吳金對說，合約要求每4個月巡視並提交檢查記錄及維修，該廠商並未提交，因此發文解約，預定一週內回復原狀，由於也有民眾陳情站牌廣告行政不中立，未來將張貼台灣燈會廣告。

嘉義縣公車處站牌現張貼民進黨嘉義縣長黨內初選參選人翁章梁廣告，翁章梁競選辦公室發言人林緗亭表示尊重縣府作為，競選辦公室與廣告廠商簽訂合約刊登廣告，只跟該廠商有權利義務關係，跟縣府與公車站牌維護廠商解約作為、行政中立等無關，競選辦公室會再與廣告廠商依照合約辦理後續事宜。