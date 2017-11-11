APEC》宋楚瑜、習近平三度同台 候車時握手寒暄了

APEC領袖代表宋楚瑜和中國國家主席習近平（後排右一）於APEC三度同台，公開無互動、私下握手。（中華台北代表團提供）

2017-11-11 00:18

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕2017亞太經合會（APEC）領袖峰會10日登場，我方領袖代表宋楚瑜與中國國家主席習近平在與企業領袖對話會議、東協（ASEAN）領袖非正式對話與晚宴中三度同台，但在公開畫面中都沒有任何「自然互動」，與美國總統川普也沒有交集；不過據轉述，宋楚瑜和習近平在等候車隊時，已握手寒暄，自然互動。

APEC重頭戲、集合21名經濟體領袖，再加上柬埔寨、寮國與緬甸3國領袖一同蒞臨的領袖峰會10日登場。首先上陣的是各經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，宋楚瑜入座時，先和祕魯總統庫辛斯基寒暄敘舊，也與俄羅斯總統普亭和韓國總統文在寅握手。

領袖與ABAC會議中，我方座位位在美國與俄國中間，宋楚瑜右側為普廷，美國則由貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）代表川普出席，坐在宋楚瑜左側，宋和萊特希澤交談了一段時間。習近平和宋楚瑜位在完全不同側，兩人之間隔了11個座位，雖然入座時兩人一度縮短距離，但在公開畫面中均無互動。日本首相安倍晉三與加拿大總理杜魯多則皆未出席這場會議。

接著在今年首度舉行的經濟領袖與東協非正式對話中，座位圍成一個大圓圈，宋楚瑜右側是泰國總理帕拉育，左側則是新加坡總理李顯龍，宋與李相談甚歡。現場人士轉述，帕拉育和宋楚瑜還分享喉糖，兩人吃喉糖時，帕拉育手還指了指自己的喉嚨。宋也與汶萊首相包奇亞寒暄，並特別和3名東協領袖緬甸實質領導人翁山蘇姬、柬埔寨總理洪森和寮國總統沃拉吉握手互動。在公開畫面中，宋楚瑜和習近平則分別坐在大圓圈對側，仍沒有任何互動。川普與安倍晉三仍無出席，美國派出國務次卿向農參與。

而後，眾領袖們陸續抵達晚宴會場，所有領袖在APEC背板前合影，越南國家主席陳大光站在中心，宋楚瑜站在後排最右側，右手邊為泰國總理伉儷，習近平則站在前排左側，兩人仍隔得相當遠，公開期間仍沒有任何互動。

雖然宋習三度公開同台都沒有互動，但根據陪同宋楚瑜出席東協非正式對話的國發會主委陳美伶轉述，這場會議結束後，眾領袖們一同在等候區等候車隊到來，宋楚瑜和習近平在等待期間握手寒暄，自然互動。