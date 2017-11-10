APEC峰會登場，領袖穿著越南特製服「和平」亮相。（中華台北代表團提供）

2017-11-10 23:46

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕2017年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今天登場，主辦國越南為領袖特製服裝，該身訂製服保留越南傳統服飾奧黛（Ao Dai）特色，製作象徵和平的海洋藍與象牙白兩色以供選擇，不同領袖也以配件展現個人化的搭配方式，整體莊重典雅。我方領袖代表宋楚瑜、星國總理李顯龍與俄國總統普廷等人選擇白色；越南國家主席陳大光、中國國家主席習近平與美國總統川普則選擇海洋藍。

APEC領袖峰會今天登場，依照APEC慣例，地主國通常為領袖們準備當地傳統服飾。越南曾於2006年於河內舉辦APEC會議，當時越南外交部準備了5色奧黛讓領袖們挑選，多半領袖選擇了水藍色，包括當時的我方代表張忠謀、前中國國家主席胡錦濤和美國前總統布希等人，讓領袖大合照成為一片水藍色。

今年越南則為領袖特別設計新款衣服，雖保留越南國服奧黛「高領」與「開岔」的特色，但將傳統長裙改為長袖短版上衣，布樣上印有越南國花蓮花，鈕扣則刻印「APEC Vietnam」標誌。2017年APEC文化宣傳小組主任黃榮愛表示，這是東道主歡迎領袖的禮物，以貴重的絲綢製作，並備有兩款顏色，一為象牙白、一為海洋藍，藍色加上白色則是「和平」的象徵。

領袖們於歡迎晚宴前正式亮相，由陳大光首先進場，並站在門口代表越南迎接其他領袖。陳大光身著海洋藍訂製服，多數領袖也選擇海洋藍，例如川普、柬埔寨總理洪森、加拿大總理杜魯多、印尼總理維多多、日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅、泰國總理帕拉育、汶萊首相包奇亞、馬來西亞首相納吉、智利總統巴舍萊、墨西哥總統潘尼亞尼托與巴布亞紐幾內亞總理歐奈爾。

宋楚瑜為第11個進場，宋楚瑜選擇白色，李顯龍、寮國總統沃拉吉、秘魯總統庫辛斯基、澳洲總理滕博爾、緬甸實質領導人翁山蘇姬與紐西蘭總理阿爾登也都穿著白色；翁山蘇姬下半身穿著緬甸傳統服飾籠基，阿爾登則配戴白色頭飾，顯出時尚風格。香港行政長官林鄭月娥則穿著湖水綠奧黛與白色短版外套。菲律賓總統杜特蒂沒有出席晚宴。諸位領袖進入晚宴會場後一同進行大合照。