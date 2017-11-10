台美「軍艦互訪」預留空間 學者：圓融做法

2017-11-10 23:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院、眾議院近日針對「2018年國防授權法案」凝聚共識，但最受矚目的「軍艦互訪機制」卻略作修改，不再強制要求美國國防部長須在明年9月前提出評估報告。對此，學者認為，美國國會討論此議題，代表對台灣的支持，但美國總統川普正值亞洲行，也和中國國家主席習近平會面，因此端出比較「圓融」的做法。

對於美國參、眾兩院討論明年度「國防授權法案」涉台美軍事交流條款，國防部發言人陳中吉表示，對相關討論表示尊重。

民進黨立委王定宇認為，美國「國防授權法案」雖屬美國內政事務，但台、美軍事交流逐年升溫，縱使雙方軍艦互訪泊港、有所變數，但美國國會觀察國際現實後，仍可確保雙方交流沒有退步，是可樂見之事。

王定宇也說，若從近期國際局勢而論，美國面對北韓問題，仍需中國協助，但「川習會」時，並未將台灣作為籌碼，也未提出中美「第四公報」。此外，川普政府任命知台、親台的薛瑞福擔任美國國防部亞太助理部長，綜合來看，他對於台美軍事交流與互動樂觀看待。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，川普正在訪問亞洲諸國，更與習近平會面，美國國會的相關態度，也可視為對台灣的支持，並凸顯台、美安全夥伴的關係，但美方也考慮「川習會」正在進行，才端出較圓融的立場。

董立文指出，縱使美國國會通過「國防授權法案」，至川普簽署執行，還有很長一段路要走，未來會如何執行，都端看美方行政部門的態度。