一例一休修法 前推手郭國文這樣說…

2017-11-10 21:41

〔記者黃文瑜／台南報導〕行政院昨天拍板通過勞基法「一例一休」修法，將送立法院，前勞動部政務次長郭國文是一例一休重要推手，努力一年多，如今推出的法案再次修法，郭國文表示，民主政治就是要聽民意，要增加彈性，讓勞資雙方好執行，才能讓社會接受。

郭國文指出，一例一休的方向是好的，但不太清楚當時為什麼會引起社會這麼大的反彈，有種「什麼都是一例一休害的」的社會氛圍，好像一例一休把薪水降低、但實際上是要保障勞工「休息」的權利，因此，調整後的一例一休，主要是傾聽勞資雙方的心聲做調整，「增加彈性」。

郭國文舉例，當時訂定每週工作7天需休1天，每週有1天例假日、1天休息日，讓勞資雙方較沒有彈性，資方人力調度有問題，勞方有些人是在台北工作，家鄉在南部，回家一趟想待比較多天，也因沒有彈性而受限，如果員工能夠「積假」，某種程度上也比較符合部分勞工需求。

至於加班工時，則是「勻支」的概念沒有「增額」加班時數，郭國文說，以現行單月加班工時上限不能超過46小時，3個月是138小時，現在推出的版本一樣是3個月138小時，只是加班時數可以分配在不同月分，如果前2個月已經加班108小時，那第3個月最多也只能加班30小時，加班時數並沒有增加。

郭國文強調「彈性」不等於「剝屑」，但最重要的是要讓勞資雙方「有彈性」、「好執行」，才能解決現存問題。

目前他卸下中央職務，專心為台南市長參選人黃偉哲及台南市議員參選人陳宗明輔選。