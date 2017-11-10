管媽：比部長還大的人透露 何子雨回報儀器故障7秒後失聯

2017-11-10 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委管碧玲今（10）日晚間對媒體表示，駕駛幻象2000的飛官何子雨，在7日疑似墜海前，曾向軍方回報機上儀器故障，何男於回報完畢後7秒於地面塔台失去聯繫，但空軍指稱目前尚不知調查結果，籲請勿做臆測性報導。

根據《蘋果》報導，民進黨立委管碧玲透露，在何子雨失蹤後，她曾向官比國防部長還大的有關人士詢問案情，竟得到何男曾回報機上儀器故障，並於回報7秒後消失無蹤，管碧玲強調，「這個消息需要軍方出面向國人證實」。

管碧玲提到，若失事原因不在人為，而是儀器所致，軍方絕對要昭告天下，「別讓猜測四起，連投共這種說法都出現」，服役至今已19年的幻象2000戰機若真有儀器故障，「真的不該在妥善率這麼低的情況下起飛」，宜由政府撥款檢修，延長戰機壽命。

《三立新聞》根據當時的飛行員通話紀錄做出報導指出，何子雨於失事當下向領隊回報儀器失靈，2分鐘後發出慘叫聲，隨後在約7秒內，從海拔高度逾5000公尺處墜海。

空軍司令部︰勿做臆測性報導

空軍司令部於晚間9時許發出新聞稿指出，此事件目前已交由委員會進行專案調查，匯集各項資訊與證據，目前尚不知調查結果，「籲請媒體勿做臆測性報導，以求能公正客觀」。