政黨法三讀 民進黨：徹底落實公平政黨競爭

2017-11-10 19:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對今（10）日立法院三讀通過政黨法，發言人王閔生表示，今年適逢解嚴30年，而台灣也歷經了3次政黨輪替，政黨法終於在今年三讀通過。這個立法的完成，將可以鞏固台灣社會的民主發展、強化政黨政治的正常運行，讓台灣可以更進一步邁向一個正常民主國家。至於政黨法下修入黨年齡到16歲，民進黨入黨年齡則為18歲，對此，王閔生說，目前民進黨仍然維持18歲入黨，還要再討論。

王閔生指出，在剛解嚴之初，國民黨為了規避對於他們自身黨營事業的規範，因此特別迴避政黨法的立法，而將其放入人民團體法裡面一體規範，在實質執行時，其實產生了許多的爭議，也對正常的民主憲政的運作、成熟的政黨政治的建立，都產生許多挑戰。因此，民進黨的許多前輩，一直努力推動政黨法的立法。希望可以為台灣當前憲政民主體制的運作，完成最後的拼圖。

王閔生表示，本次的立法，更廣納許多進步的理念，特別降低政黨補助的門檻，讓社會更多元與相對弱勢的團體，可以有效透過不同議題政黨的鼓吹，得到社會的認識與討論，也明確化政黨組織與運作的民主化，避免許多當前不合理與非民主的運作，強化且規範了政黨本身內部民主的落實。

王閔生說，更重要的是，這部政黨法也積極落實了民主進步黨長期以來的民主理念：政黨不得介入媒體、軍隊、及國公營企業、學校等機構，政黨的經費來源必須透明公開、且不得經營營利事業等不當所得等。希望透過這樣財務與經費的規範，徹底落實公平政黨競爭。

王閔生強調，這部政黨法的通過，象徵著台灣在解嚴30年之後，真正落實民主憲政與建立政黨政治公平競爭的契機。我們更期待透過政黨補助門檻的下降，讓更多元的社會意見，有機會在政策制訂過程被表達出來並成為國家社會進步的動力。民主進步黨也會積極落實政黨法的民主憲政精神，捍衛台灣的民主發展，讓台灣社會更多元、開放、進步。