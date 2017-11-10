柯受訪動線亂檢討部屬 議員：柯市府官員10幾年來最膽小

2017-11-10 16:18

〔記者黃建豪／台北報導〕今年10月22日台北市舉行客家義民嘉年華，總統蔡英文與台北市長柯文哲難得同台，卻沒互動，僅在活動結束時，柯文哲送蔡英文離去。但台北市議員顏聖冠爆料，當天因替蔡英文送行，打亂柯文哲接受媒體採訪的路線，柯文哲事後還在市政會議檢討活動局處首長。顏聖冠因此批評柯文哲「你是來當市長，不是當皇帝」，更指柯市府官員，是她當議員10多年來看過最膽小的官員。

顏聖冠指出，當天的客家義民嘉年華，是由台北市客家文化委員會與資訊局，邀請蔡英文參加，活動結束後，卻因為柯文哲送蔡英文出去，破壞市府原本規劃的記者採訪動線，柯文哲後來在市政會議上檢討客委會主委曾年有及資訊局長李維斌 。

顏聖冠批評，市政會議是台北市最重要的會議，用來檢討政策的執行，不是討論市長本身有沒有接受到媒體的採訪，或市長因為這場活動拉到多少選票。顏表示，市政會議的政策討論有輕重緩急，何況採訪路線亂掉跟市民有什麼關係，因此在市政會議檢討局處長，非常不恰當。柯文哲則稱，他覺得是有錯該改就改掉。

顏聖冠接著說，她做為資深議員跟市府溝通，柯市府的官員是她接觸過最膽小的官員，很多事他們不敢做決定，因為都得等市長做決定，柯文哲事必躬親很好，但每個局處首長有豐富經歷和專業，市長的性格會害了他們。