新北107年社福預算短編30億 議員批罔顧弱勢生存權

2017-11-10 16:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天排定審查新北市政府107年度總預算案，民主進步黨黨團召開記者會指出，107年社福預算比106年短編30多億元，質疑市長朱立倫把弱勢族群的救命錢挪用他處，罔顧弱勢者生存權，要求市府須編足預算。

民進黨團總召林秀惠指出，包括低收入戶生活扶助、低收及中低收健保看護補助、身心障礙日常生活補助、中低收老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶生活補助、身心障礙者生活補助計畫經費以及父母未就業家庭托育津貼補助等項目，較106年共減列高達30.695億元。

民進黨團議員廖本煙、林銘仁、羅文崇、鍾宏仁、鄭宇恩、張瑞山、林裔綺、廖筱清、許昭興、王淑慧等人質疑，朱立倫上任以來公共債務餘額從100年的663億元增加到今年的1400多億元，明年被刪減的30多億元社福預算，究竟挪用到哪裡？其中一項新北市鄰長交通補助費從每人1000元增加到1500元，導致明年市庫須多負擔1.34億元，選舉綁樁意圖明顯，犧牲弱勢者權益。

社會局長張錦麗說明，107年預算編列202.28億元，扣除106年墊付款0.94億元，而106年度預算207.37億元，扣除105年或104年墊付款28.6億元後，實際用在民眾身上的經費是178.77億元，所以107年的社福預算還比106年增加22.57億元，並沒有減少。