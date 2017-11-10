青青草原、白雲橋觀光建設 竹市議員促加強

2017-11-10 16:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議員林盈徹今天質詢時指出，竹市目前正進行青青草原三期工程，打造婚紗聖地「愛之環」，有望帶來不凡觀光效益，但他發現，入口處竟只有18個汽車停車位，另南港白雲橋發生斷裂情形，疑似設計不良，盼市府相關單位能重視改善。

林盈徹指出，竹市擁有高出生率，這意味市民登記結婚的狀況也相對提高，市府打造青青草原婚紗聖地「愛之環」，可望帶來觀光人潮，但他實際到現場勘查，發現櫻花大道入口處卻只有18個汽車停車格，屆時完工可能會出現停車問題。

另外，林盈徹說，17公里海岸線上唯獨靠近南港的白雲橋仍是木板鋪面，因設計不良橫樑間距過寬、木板支撐點間距過大，導致時常斷裂。

市府交通處指出，青青草原占地廣大，目前多利用道路兩側規劃汽機車停車位，原北邊草原路入口處現共有63個汽車停車位、12個機車停車位，此外，南邊櫻花大道入口則有18個汽車停車位、36個機車停車位。若有大型活動，市府會利用青青草原周邊的大坪頂停車場，場內共有577個汽車停車位，另海山漁港、中華大學校地也可作為臨時停車場。

針對17公里海岸線白雲橋問題，城銷處表示，市府已擬定計畫，向行政院體育署提報爭取前瞻補助經費，總經費初估為9176萬餘元，預計推動鋼橋防蝕檢測，及查驗、結構補強、現場除鏽、防護及塗裝與白雲橋鋪面更新等工作。