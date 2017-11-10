柯P受託設齊柏林紀念館 議員批竟找偏僻蚊子館

2017-11-10 15:59

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會今天下午總質詢，民進黨市議員顏聖冠指出，「看見台灣」導演齊柏林在拍攝續集過程中不幸罹難，雲門舞集創辦人林懷民則拜託台北市長柯文哲，在台北市設置齊柏林紀念館，但台北市政府竟找陽明山上美軍宿舍的20幾坪蚊子館空間，不僅交通難到，還收20幾萬租金，痛批柯文哲無心處理。柯文哲則指，市府追蹤系統有問題，要先回去整理市有房舍場地，看哪些可以給他用。

柯文哲坦承，林懷民曾向他拜託，協助設置齊柏林紀念館一事，他則交代給文化局。文化局長鍾永豐表示，收到指示後，已盤整市府可利用空間和管線，提供給齊柏林的公司參考。

顏聖冠則指出，齊柏林對台灣貢獻良多，要去紀念這樣的人，市府應該主動要想到，但從齊柏林過世到現在到過了快半年，市府幫忙找的地方，竟是只有20幾坪使用空間的陽明山美軍宿舍，場地偏僻到車子都上不去 ，一個月租金還要2幾萬，且齊柏林過世之後負債3000萬元，「他對台灣那麼大的貢獻，市府免費提供他場地都來不及了，你們摸摸良心，說得過去嗎？」

柯文哲辯解稱，這件事他靠追蹤系統交代下去後，沒有再問對方，因為沒有消息就是好消息，他以為都解決掉了，之後會再處理。柯文哲還指是文化局作法不好。顏則痛批敷衍，「你自己沒有去關心，」

顏聖冠最後要求，北市府未來尋找齊柏林紀念館場地，必須是在市中心，且交通便利、空間大小適度。

柯文哲則承諾，將台北市場地可以用的都整理出來，提供給他們，「我會找啦！」