新竹女議員官員辦公室砸公文 藍營聲援「市府推諉提供資料」

2017-11-10 14:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市東區某資深女議員疑因不滿向市府人事處要資料遭拒，影響單位業務質詢，9日中午到秘書長辦公室找陳章賢對峙，接連打翻秘書長辦公室內的公文、摔手機；事件延燒到議會，部分議員今天質詢時肯定市府同仁努力認真，但也有議員砲火猛烈，抨擊市府提供資料的速度太慢，要求監督查辦。

市議員林盈徹、李妍慧質詢時表示，市府團隊面對這一切都要保持正面想法與積極態度，往正確施政方向前進，一定會獲得廣大市民支持。

但新竹市議會國民黨團書記長林耕仁卻砲火全開，指議員向市府要資料為的是將事實呈現給民眾，藍營身為在野黨，要資料卻被市府百般刁難，推三阻四，做事態度令人寒心。另外，他也要求市府針對在PTT po文，將秘書長辦公室照片外流的替代役男展開徹查。

林耕仁說，議員監督事件是職責，9日事件凸顯出一個問題，議員希望市府提供資料，卻遭市府刁難，如果市府都不願意提供資料，要如何市政透明化？

市府9日晚間急發聲明，指對於任何人、在任何時間、任何場所，對市府同仁施加不當的語言或肢體等暴力，都要予以最嚴厲的譴責。副市長沈慧虹今天也說，發生這樣的事情市府深感遺憾，無論是監督或建設、市府行政，府會的和諧、維持良好互動都十分重要。

市府員工透露，該名女議員疑似向人事處要一份人事資料供質詢用，卻遭人事處以秘書長陳章賢不在為由拒絕，女議員認為這份資料非機密文件，市府卻故意刁難，才會在9日中午議會結束後到秘書長辦公室，一時火大打翻桌上公文，憤而朝門丟手機不慎砸到陳章賢。