柯文哲受邀入民進黨 副市長還當推薦人

北市民進黨籍議員今於市政總質詢時，拿出入黨申請表邀柯入黨。（記者方賓照攝）

2017-11-10 14:09

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲頻頻砲打中央，令民進黨不滿，面對矛盾問題，北市民進黨籍議員顏聖冠、阮昭雄、謝維洲及洪健益今於市政總質詢時還拿出入黨申請表邀柯入黨表善意。

柯文哲笑答，「競選時承諾當選不加入政黨」婉拒；不過，一旁副市長陳景峻卻在入黨推薦人處簽名，建議柯可加入民進黨。

北市議員顏聖冠今於質詢時率先開砲，柯文哲於上次市長選舉受民進黨力挺、不少議員戮力動員基層才順利當選，當選三年後態度驟變，不少基層支持者都向她反映，「寧可讓國民黨當選也不要柯文哲」，讓當初支持他的人情何以堪。

市議員洪健益也於現場追問要如何處理與民進黨間的矛盾？柯文哲答，很多地方是誤會，「其實我跟高層都蠻有聯絡的」，基層溝通還是可以解決很多問題，現在還是要跟基層辦說明會。

對此，顏聖冠、阮昭雄、謝維洲及洪健益旋及拿出一張民進黨入黨申請表，邀柯入黨表誠意，並送上一件刺有柯文哲名字的民進黨黨員背心要柯穿上。阮昭雄還在一旁打趣，勸柯要與民進黨友好，要拿出誠意來。

柯文哲則在入黨申請表前、雙手往後交叉，看了兩三分鐘笑說，「任期內不會加入任何政黨」，還是要遵守當時做的承諾。